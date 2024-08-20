Üç Kız Kardeşten Milli Kick Boks Başarıları

Bitlis'te, yeni başarılar için hazırlanıyorlar. Afyonkarahisarlı Korkmaz ailesinin kızları, muay thai ve kick boks branşlarında kazandıkları derecelerle dikkat çekiyor.

Bitlis'e Taşınma Hikayeleri

2015 yılında ailelerinin görevi nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesine taşınan Gamze, Tuğçe ve Özlem Korkmaz, Ömer Uğur rehberliğinde spor hayatlarına adım attı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Muay Thai Milli Takımı'na seçilən kız kardeşler, uluslararası şampiyonalarda da önemli başarılara imza attı. Antrenmanlarına devam eden Gamze Korkmaz, 21 Ağustos'ta Macaristan'daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Gamze'nin Hedefleri

Gamze Korkmaz, "Ömer Hoca'mızla tanıştıktan sonra spora başladık. Rekorlarım arasında 2021'de Türkiye üçüncülüğü, 2022 ve 2023'te Avrupa şampiyonluğu bulunuyor" dedi.

Tuğçe ve Özlem'in Kıyaslamaları

Tuğçe Korkmaz ise Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derecelere sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl Süper Ligi kazanmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı. Özlem Korkmaz da 2022'de Türkiye şampiyonu olduktan sonra dünya üçüncülüğü elde ettiğini ve Macaristan'dan madalya ile dönmeyi hedeflediğini aktardı.

Mentorları Uğur'un Açıklamaları

Üç kız kardeşin antrenörü Ömer Uğur, "Kızlarımız, erkekler tarafından yaygın olarak bilinen bir spor dalında büyük başarılar elde etti." diyerek, onların gelecekte de başarılı sporcular olabileceklerine inancını vurguladı.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor. Tatvan ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze (ortada), Tuğçe (solda) ve Özlem (sağda), kariyerlerine yeni başarılar eklemek için hazırlıklarını sürdürüyor.