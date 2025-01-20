UCI 2025’te Türk Bisiklet Takımları Sevindiriyor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI 2025 takımlarını açıkladı. Üç Türk takımı uluslararası arenada yer alacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:31
UCI 2025’te Türk Bisiklet Takımları Sevindiriyor!

Türkiye’nin UCI 2025 Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan ekipleri duyurdu. Açıklamalara göre, yol bisikletindeki Türk takımları İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB) ve Spor Toto (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

Müftüoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, “Üç takımla UCI 2025 Kıta Takımları arasında yer almak çok önemli. Bu durum, bireysel ve milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı prestijli uluslararası yarışlara iştirak etme şansı sunacak,” dedi. Müftüoğlu, bu sayede UCI sıralamasında daha üst basamaklara tırmanmanın ve genç sporcular için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Takımlar ve Sporcu Kadroları

2025 yılında erkekler kategorisinde üç takımda toplam 31 sporcu yer alacak. Bunlardan 27'si Türk, 3'ü Eritreli ve 1'i İspanyol sporcu bulunuyor. Türkiye adına tescil edilen takımlar ve kadroları şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB)

  • Natnael Berhane (ERİ)
  • Baki Eren Doğan
  • Veysel Karani Kaya
  • Zeki Kaygısız
  • Petros Mengs (ERİ)
  • Eduardo Perez-L.gonzalez (İSP)
  • Arda Tekirdağ
  • Sefa Süleyman Temel
  • Emir Uzun
  • Even Yemane (ERİ)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB)

  • Burak Abay
  • Can Ahmet Akpınar
  • Samet Bulut
  • Emin Mehmet Çiçek
  • İhsan Ali Egin
  • Muhammed Erkan
  • Batuhan Özgür
  • Mustafa Tarakçı
  • Emre Yunus Yılmaz
  • Ramazan Yılmaz

Spor Toto (STC)

  • Doğukan Arıkan
  • Mustafa Ayyorkun
  • Serdar Anıl Depe
  • Ferhat Emisci
  • Mustafa Said Erdemli
  • Ahmet Örken
  • Soylu Kaan Özkalbim
  • Feritcan Şamlı
  • Hamdi İbrahim Şekerci
  • Mustafa Tekin
  • Buğra Tahir Yiğit

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