UCI 2025’te Türk Bisiklet Takımları Sevindiriyor!

Türkiye’nin UCI 2025 Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan ekipleri duyurdu. Açıklamalara göre, yol bisikletindeki Türk takımları İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB) ve Spor Toto (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

Müftüoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, “Üç takımla UCI 2025 Kıta Takımları arasında yer almak çok önemli. Bu durum, bireysel ve milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı prestijli uluslararası yarışlara iştirak etme şansı sunacak,” dedi. Müftüoğlu, bu sayede UCI sıralamasında daha üst basamaklara tırmanmanın ve genç sporcular için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Takımlar ve Sporcu Kadroları

2025 yılında erkekler kategorisinde üç takımda toplam 31 sporcu yer alacak. Bunlardan 27'si Türk, 3'ü Eritreli ve 1'i İspanyol sporcu bulunuyor. Türkiye adına tescil edilen takımlar ve kadroları şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB)

Natnael Berhane (ERİ)

Baki Eren Doğan

Veysel Karani Kaya

Zeki Kaygısız

Petros Mengs (ERİ)

Eduardo Perez-L.gonzalez (İSP)

Arda Tekirdağ

Sefa Süleyman Temel

Emir Uzun

Even Yemane (ERİ)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB)

Burak Abay

Can Ahmet Akpınar

Samet Bulut

Emin Mehmet Çiçek

İhsan Ali Egin

Muhammed Erkan

Batuhan Özgür

Mustafa Tarakçı

Emre Yunus Yılmaz

Ramazan Yılmaz

Spor Toto (STC)