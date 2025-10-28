UCI Gran Fondo World Series 6 Kasım'da Antalya'da Başlıyor — 34 Ülkeden 1200 Bisikletçi

UCI Gran Fondo World Series 6 Kasım'da Antalya'da başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Antalya'da 6-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UCI Gran Fondo World Series yarışına 34 ülkeden 1200 bisikletçi katılacak.

Pedalia tarafından organize edilen yarışmanın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek. Yarış programında 92,6 kilometrelik uzun, 59,9 kilometrelik kısa, 22,8 kilometrelik zamana karşı ve 59,9 kilometrelik paralimpik parkurlar yer alıyor.

Yeni rota: UCI Falez Park

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, bu yılki etkinliği "UCI Falez Park" adını verdikleri yeni bir alanda gerçekleştireceklerini söyledi. Özkırmızı, başlangıç noktasının eski Lara yolundaki falezler, bitiş noktasının ise Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölge olacağını belirtti.

"Sporcuların ve izleyicilerin falez sahil yolu boyunca Antalya'nın ne kadar güzel bir bisiklet kenti olduğunu görmelerini istiyoruz. Ülkelerine dönünce sporcuların Antalya'daki güzellikleri anlatmalarını amaçlıyoruz," dedi Özkırmızı.

Antalya'da spor turizmi ve gençlere spor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Antalya'da yılda 100'ün üzerinde uluslararası ve 300'ün üzerinde ulusal organizasyon düzenlendiğini vurguladı. Bozkurt, "Bir sene içinde 150 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Böyle uluslararası organizasyonlar sayesinde çocuklar spora yönleniyor. Çocuklar bu sporcuları canlı olarak izlediği zaman spora olan ilgileri artıyor. Antalya artık turizmin olduğu gibi sporun da başkenti," dedi.

Havalimanından destek: Bölge tanıtımı

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, UCI Gran Fondo'yu desteklemenin önemli olduğunu belirtti. Varol, "Bisikleti seviyor oluşumuzdan ayrı, bölgeye katkı sağlayacağı için de bu organizasyonlarda yer alıyoruz. Sosyal anlamda önemli bir organizasyon. Bölgenin tanıtımı için de çok ciddi katma değeri olacak," diye konuştu.

Kentin marka olma hedefi

ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, kentin spor turizmi alanında marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Pakalın, bisiklet turizminin 12 ay boyunca yapılabildiğini ve Antalya'nın iklimi ile doğal yapısıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilecek yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Spor turizmi perspektifi

Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, Türkiye'nin spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek uluslararası organizasyonları ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kiraz, uluslararası bisiklet yarışlarının Antalya'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yarış 6-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Antalya, dünya çapında bisiklet sporunun önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmayı hedefliyor.

