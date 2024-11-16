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UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Heyecan Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya yarın başlıyor. Uzun ve kısa parkurlarda 36 ülkeden sporcular yarışacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:14
UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Heyecan Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Heyecan Başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, Antalya’da yarın gerçekleştirilecek. Yarış, 98 kilometrelik uzun parkur ve 66 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki kategori ile sporseverleri bir araya getirecek.

Yarışlar, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden 10.00’da başlayacak. 36 ülkeden bisikletçilerin katılım göstereceği bu prestijli yarışta, paracycling branşındaki sporcular da 66 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Antalya’nın Tarihi ve Doğal Zenginlikleri

Antalya’nın doğal güzellikleri ve tarihi mekanları arasında gerçekleştirilecek bu organizasyon, sporculara unutulmaz bir deneyim sunacak. Bisikletçiler, Perge Antik Kenti, Düden Şelalesi gibi tarihi noktaların yanı sıra yemyeşil orman yollarında pedal çevirecekler. Parkur, %20 eğim ile zorlu bir mücadele sunarken, katılımcılar için büyük bir keyif anlamına geliyor.

Uzun parkuru başarıyla tamamlayan sporcular, gelecek yıl Avustralya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında yarışma hakkı kazanacaklar.

Destekleyen Kurumlar ve Sponsorluklar

UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, UCI, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu gibi kurumların desteğiyle gerçekleştiriliyor. Organizasyon, Nirvana Hotels ana sponsorluğunda, Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat, Shimano ve Bisan gibi markaların katkılarıyla amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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