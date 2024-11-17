UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Büyük Final Gerçekleşti

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Gerçekleşti

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da düzenlenen 98 kilometrelik uzun ve 66 kilometrelik kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki bu etkinlik, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden başladı ve oldukça heyecan verici anlara sahne oldu.

Start Verildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, toplamda 532 sporcu start aldı. Sporcular, Perge Antik Kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçerek, yüzde 20 eğimli parkurda mücadele etti.

Antalya Valisi'nden Önemli Açıklamalar

Antalya Valisi Hulusi Şahin, organizasyonun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antalya'da bisiklet sporuna olan ilgi çok yüksek. Bu tür etkinliklerle sağlıklı yaşam anlayışının yerleşmesini hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, bisiklet sporunun Antalya için parlak bir geleceği olduğunu vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı'ndan Değerlendirmeler

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun dünya şampiyonasına puan veren bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle uluslararası katılım oldukça yüksekti. Bu tür organizasyonların yaygınlaşması, bisiklet kültürünün gelişmesi açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Büyük Başarı ve Şampiyonlar

Yarışta 98 kilometre erkekler kategorisinde birinci olan Gökhan Uzuntaş, 4 yıl üst üste birinci gelmenin kendisi için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Yarışta elde edilen sonuçlar neticesinde çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular, Avustralya'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Dereceye Giren Sporcular

98 kilometre erkekler:

19-34 Yaş: Danil Konotop (Rusya)

35-39 Yaş: Christoffer Bremvag (Norveç)

40-44 Yaş: Gökhan Uzuntaş (Türkiye)

45-49 Yaş: Jacub Rucinski (Polonya)

50-54 Yaş: Dmitry Murashko (Rusya)

55-59 Yaş: Gino Primo (Belçika)

98 kilometre kadınlar:

19-34 Yaş: Aliaksandra Fiadzechka (Belarus)

35-39 Yaş: Daria Pravilova (Rusya)

40-44 Yaş: Martyna Wisniewska (Polonya)

45-49 Yaş: Marina Letaeva (Rusya)

66 kilometre erkekler:

14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı

19-34 Yaş: Mithat Temizyürek

35-39 Yaş: Cengiz Güner

40-44 Yaş: Murat Uslu

45-49 Yaş: Melih Beyhan

50-54 Yaş: Cengiz İnal

55-59 Yaş: Atilla Atay

60-64 Yaş: Kurt Leuntjens (Belçika)

65-69 Yaş: Deuss Leon (Belçika)

70-74 Yaş: Zdenko Sluch (Slovakya)

75-79 Yaş: Peter Ftorek (Slovakya)

66 kilometre kadınlar:

19-34 Yaş: Fatemeh Feizi (İran)

35-39 Yaş: Burcu Kaya

40-44 Yaş: Tansu Nur Atakan

45-49 Yaş: Buket Demirci

50-54 Yaş: Els Bourgonjon (Belçika)

55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold

60-64 Yaş: Judy Brown (Büyük Britanya)

65-69 Yaş: Lucia Borradaile (Büyük Britanya)

66 kilometrelik paracycling yarışında ise Uğur Fırat birinciliği elde ederken, Mustafa Sağlam üçüncü sırada yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.