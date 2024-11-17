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UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Start Aldı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da uzun ve kısa parkur yarışları ile başladı. Dereceye girenler dünya şampiyonasına katılacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:33
UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Start Aldı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Başladı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, Antalya'da büyük bir heyecanla start aldı. Yarışta, 98 km uzun parkur ile 66 km kısa parkurun startı, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden verildi.

Yarış Rotası ve Zorluklar

Bu yıl dördüncü kez organize edilen yarışta, sporcuların pedal basacağı parkur; Perge Antik Kenti, Düden Şelalesi ve çeşitli orman yollarından geçiyor. Katılımcılar, %20 eğimle zorlu bir parkurda mücadele edecekler. Yarış sonunda bisikletçiler, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünde finish çizgisini geçecekler.

Dereceye Girenler Dünya Şampiyonasına Gitme Hakkı Elde Edecek

Büyük bir rekabetle geçen yarışta, kategorilerinde dereceye giren sporcular, Avustralya'da gelecek yıl düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacaklar. Bu fırsat, sporcular için uluslararası arenada kendilerini gösterme şansı sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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