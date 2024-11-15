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UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Zamana Karşı Yarışıyla Başladı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da zamana karşı yarışıyla başlayarak bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:38
UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Zamana Karşı Yarışıyla Başladı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya’da Start Aldı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da gerçekleştirilen zamana karşı yarışıyla start aldı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamında düzenlenen bu uluslararası bisiklet yarışı, 20 kilometrelik Zamana Karşı (TT) yarışıyla dikkat çekiyor.

Yarışın Detayları

Expo Yolu üzerinde gerçekleştirilen Zamana Karşı yarışında, düz bir parkurda mücadele eden toplam 230 sporcu, 26 ülkeden katılım sağladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verilen start ile başlayan yarışta, sporcuların hedefi 20 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak. Her bir sporcu tek tek yarışarak en düşük zamanı yapan sporcu kazanan olacak.

Katılımcılar, kendi yaş kategorilerinde ilk yüzde 25’te yer aldıkları takdirde, Dünya Şampiyonası’nda düzenlenecek Zamana Karşı yarışına katılma hakkı kazanacaklar.

Uzun ve Kısa Parkur Yarışları 17 Kasım’da

Antalya'nın muhteşem doğal güzellikleri arasında eşsiz bir deneyim sunan UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 17 Kasım Pazar günü Uzun Parkur (98 km), AG Tohum Kısa Parkur (66 km) ve Paracycling Parkuru (66 km) yarışlarıyla devam edecek. Yarışlar, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00’da start alacak.

Bu etkinlik, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılım için ön şart olan bir etap olma özelliği taşımaktadır. UCI, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen bu yarışın organizasyonunu Mooves Event üstlenirken, Nirvana Hotels ana sponsorluğundaki organizasyona Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat, Shimano ve Bisan da katkı sağlıyor.

UCI Gran Fondo World Series, 2011 yılından bu yana dünya genelinde düzenlenen UCI onaylı yarışlar serisi olma özelliğini taşıyarak, hem ustaları hem de amatörleri bir araya getiriyor. Yarışlar aracılığıyla, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin "Herkes İçin Bisiklet" projesinin küresel olarak tanıtılması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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