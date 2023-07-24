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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maçları

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın maçları ise 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek.

Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 27 Temmuz Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, TSİ 20.30'da Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da 21.00'de Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı ağırlayacak.

Tur atlayan kulüpler, 1-3 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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