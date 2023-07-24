UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 106 takım mücadele edecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın maçları ise 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.