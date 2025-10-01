UEFA Avrupa Konferans Ligi: Iordanescu'dan Legia Varşova - Samsunspor Maçı İçin 'Dişe Diş' Uyarısı

Legia Varşova - Samsunspor öncesi Iordanescu'dan net uyarı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, rakibe karşı oldukça ciddi bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Maç öncesi değerlendirme

Iordanescu, müsabaka öncesinde kulübün Legia Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın yoğun bir fikstürden geçtiğini belirtti. Rumen teknik adam, "15 günde 5 maç oynadık. İnsanların maçtan maça eleştiren bir yapısı var. Halbuki bu bir maraton. Önümüzde büyük ve uzun bir dönem var. Takımın yarısı yeni katıldı. Bazıları sakattı, bazıları takıma yeni yeni alışıyor. Bir antrenör olarak sorumluluğum, genel resme bakmak ve önümü görmek, oyuncularıma onu aktarmak." ifadelerini kullandı.

Iordanescu, kadro zenginliğinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "Çünkü geniş bir kadroya sahibim. Entegrasyon sürecimiz de başarılı geçti. Futbolcularımın hepsi hazır, kimi sahaya sürsem yarın en iyi performansı sergileyeceklerinden eminim." dedi.

Ruben Vinagre ile ilgili durumu da paylaşan Iordanescu, "Ruben Vinagre'nin iyileşmesi için doktorların yarına kadar yoğun tedavi uygulayacağını" belirtti ve oyuncunun oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceklerini kaydetti. Ayrıca, "Konferans Ligi çok ciddi yaklaştığımız bir turnuva dahi olsa 3 gün sonra bir maçımız olduğunu unutmamam gerekiyor. Bu, uzun bir maraton, birçok alanda maçlar oynayacağız. Burada önceliğimiz oyuncularımın sağlığı ve performansıdır." değerlendirmesini yaptı.

Samsunspor'a saygı ve uyarı

Iordanescu, Samsunspor'u dikkatle izlediğini ve takıma büyük saygı duyduğunu ifade etti: "Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye Ligi'ni geçen yıl üçüncülükle bitirdiler. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye devlerinin üzerinde ligi bitiren bir takımla mücadele edeceğiz ki bu ciddiye almamız gereken bir durum."

Teknik direktör, Samsunspor'un kadro değerine de işaret ederek, "Şunu da unutmamak gerekiyor, Transfermarkt'a bakınca 50 milyon avronun üzerinde değeri var. Ayrıca Polonya'nın en iyi futbolcularından bir tanesini de transfer etti. Seri A ve başka liglerden de takviyeler yaptı. Samsunspor'a ciddi yaklaşmak gerekiyor. Yarın dişe diş bir maç geçecek." sözleriyle rakibi hafife almayacaklarını vurguladı.