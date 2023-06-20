UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme kura çekimi yapıldı. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme kura çekimi yapıldı. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
- Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)
- Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)
- Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı
- Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)
- Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)
- Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)
- Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)
- Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
- Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)
- Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)
- Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
- Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)
- Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)
- Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)
- Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)
Spor
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