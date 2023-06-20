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UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme kura çekimi yapıldı. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme kura çekimi yapıldı. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

  • Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)
  • Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)
  • Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı
  • Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)
  • Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)
  • Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)
  • Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)
  • Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
  • Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)
  • Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)
  • Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
  • Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)
  • Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)
  • Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)
  • Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

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