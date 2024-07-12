Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları tamamlandı! İşte alınan sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki prestijli turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin 1. eleme turunda bugün oynanan 6 karşılaşmanın sonuçları ve detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 00:07
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları tamamlandı! İşte alınan sonuçlar

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen 6 karşılaşma ile tamamlandı. Maçların sonuçları şu şekilde:

Ruzomberok-Tobol: 5-2

Slovakya ekibi Ruzomberok, sahasında Kazakistan temsilcisi Tobol'u 5-2 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

Elfsborg-Paphos: 3-0

İsveç ekibi Elfsborg, Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Paphos'u 3-0 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi.

Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4

Macaristan'dan Paksi, Romanya temsilcisi Cornivul Hunedoara'ya evinde 0-4 mağlup oldu.

Sheriff-Zira: 0-1

Moldova ekibi Sheriff, Azerbaycan temsilcisi Zira'ya sahasında 0-1 kaybetti.

Botev Plovdiv-Maribor: 2-1

Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv, Slovenya temsilcisi Maribor'u 2-1 mağlup ederek avantaj sağladı.

Wisla Krakow-Llapi: 2-0

Polonya ekibi Wisla Krakow, Kosova temsilcisi Llapi'yi 2-0 mağlup ederek tur için avantajlı bir skor elde etti.

RÖVANŞ MAÇLAR

Bugün oynanan maçların ardından, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş karşılaşmaları 18 Temmuz'da yapılacak. Takımlar, elde ettikleri skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecekler.

Türk futbolunu temsil eden Trabzonspor'un, rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesini yakından takip ediyoruz. Trabzonspor'un önümüzdeki turdaki potansiyel rakibi, bugün oynanan maçın rövanşında belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Gram altında olmaz denilen olacak! İslam Memiş altın borçlananları titretecek haberi verdi!

Arabası 2014 model ve üzeri olanlar dikkat! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu

8 gün içinde başvuran emekliye 55.000 TL nakit imkanı! 4A 4B 4C hiç fark etmiyor

Araç muayenelerinde yeni masraf çıktı! Sürücüler artık buna da para ödeyecek!

KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi