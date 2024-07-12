UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları tamamlandı! İşte alınan sonuçlar

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI



UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen 6 karşılaşma ile tamamlandı. Maçların sonuçları şu şekilde:

Ruzomberok-Tobol: 5-2

Slovakya ekibi Ruzomberok, sahasında Kazakistan temsilcisi Tobol'u 5-2 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

Elfsborg-Paphos: 3-0

İsveç ekibi Elfsborg, Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi Paphos'u 3-0 mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi.

Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4

Macaristan'dan Paksi, Romanya temsilcisi Cornivul Hunedoara'ya evinde 0-4 mağlup oldu.

Sheriff-Zira: 0-1

Moldova ekibi Sheriff, Azerbaycan temsilcisi Zira'ya sahasında 0-1 kaybetti.

Botev Plovdiv-Maribor: 2-1

Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv, Slovenya temsilcisi Maribor'u 2-1 mağlup ederek avantaj sağladı.

Wisla Krakow-Llapi: 2-0

Polonya ekibi Wisla Krakow, Kosova temsilcisi Llapi'yi 2-0 mağlup ederek tur için avantajlı bir skor elde etti.

RÖVANŞ MAÇLAR

Bugün oynanan maçların ardından, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş karşılaşmaları 18 Temmuz'da yapılacak. Takımlar, elde ettikleri skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecekler.

Türk futbolunu temsil eden Trabzonspor'un, rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesini yakından takip ediyoruz. Trabzonspor'un önümüzdeki turdaki potansiyel rakibi, bugün oynanan maçın rövanşında belirlenecek.

