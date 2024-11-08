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UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türk ekipleri, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:27
UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 4. Haftası Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen 4. hafta, 17 karşılaşmanın ardından sona erdi. Türk takımları bu haftayı iki galibiyet ve bir yenilgi ile tamamlayarak başarılı bir performans sergiledi.

Türk Takımları Haftayı Nasıl Geçirdi?

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek galibiyetle başladı. Galatasaray ise İngiliz ekibi Tottenham ile oynadığı zorlu mücadelede 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Ancak Fenerbahçe, Hollanda'da AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek haftayı üzgün kapattı.

Oynanan Müsabakaların Sonuçları

4. haftada gerçekleşen diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Galatasaray - Tottenham: 3-2
  • AZ Alkmaar - Fenerbahçe: 3-1
  • Manchester United - PAOK: 2-0
  • Ajax - Maccabi Tel-Aviv: 5-0
  • Lazio - Porto: 2-1
  • Viktoria Plzen - Real Sociedad: 2-1
  • Dinamo Kiev - Ferencvaros: 0-4
  • Hoffenheim - Olimpik Lyon: 2-2
  • RFS - Anderlecht: 1-1
  • Eintracht Frankfurt - Slavia Prag: 1-0
  • Olympiakos - Glasgow Rangers: 1-1
  • Bodo/Glimt - Karabağ: 1-2
  • Union Saint-Gilloise - Roma: 1-1
  • Ludogorets - Athletic Bilbao: 1-2
  • Nice - Twente: 2-2
  • FCSB - Midtjylland: 2-0
  • Elfsborg - Braga: 1-1

Bu sonuçlarla birlikte, Türk takımları UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma umutlarını sürdürmeye çalışacak.

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