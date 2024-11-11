UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu önemli mücadele seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Maçın oynanacağı yer, Macaristan'ın Debrecen kenti olarak belirlendi. Taraftarların stadyumda yer alamayacakları bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor.

Her iki takımın da galibiyet hedeflediği bu kritik futbol mücadelesi, futbolseverler için heyecan dolu bir atmosfer sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.