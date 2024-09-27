UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı
Avrupa futbolunun en gözde organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde, lig aşamasının ilk haftası geride kaldı. Oynanan 9 karşılaşma ile heyecan dolu anlar yaşandı.
Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği maçta, sahasında 2-1'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının önünde güzel bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş Üzüntü Verdi
Beşiktaş ise deplasmanda Ajax karşısında şok edici bir sonuçla sahadan ayrıldı. Kara kartallar, rakibine 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak ilk haftayı kötü bir sonuçla kapattı.
Diğer Maçların Sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalardaki sonuçlar ise aşağıdaki gibi oldu:
- Malmö - Rangers: 0-2
- FCSB - RFS: 4-1
- Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
- Roma - Athletic Bilbao: 1-1
- Olimpik Lyon - Olympiakos: 2-0
- Tottenham - Karabağ: 3-0
- Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
İlerleyen haftalarda takımların performansları merakla bekleniyor.