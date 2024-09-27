UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Avrupa futbolunun en gözde organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde, lig aşamasının ilk haftası geride kaldı. Oynanan 9 karşılaşma ile heyecan dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği maçta, sahasında 2-1'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının önünde güzel bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş Üzüntü Verdi

Beşiktaş ise deplasmanda Ajax karşısında şok edici bir sonuçla sahadan ayrıldı. Kara kartallar, rakibine 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak ilk haftayı kötü bir sonuçla kapattı.

Diğer Maçların Sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalardaki sonuçlar ise aşağıdaki gibi oldu:

Malmö - Rangers : 0-2

- : 0-2 FCSB - RFS : 4-1

- : 4-1 Braga - Maccabi Tel Aviv : 2-1

- : 2-1 Roma - Athletic Bilbao : 1-1

- : 1-1 Olimpik Lyon - Olympiakos : 2-0

- : 2-0 Tottenham - Karabağ : 3-0

- : 3-0 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3

İlerleyen haftalarda takımların performansları merakla bekleniyor.