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UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Başladı

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında ilk hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe galip gelirken, Beşiktaş farklı bir skorla kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 00:33
UEFA Avrupa Ligi Heyecanı Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Avrupa futbolunun en gözde organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde, lig aşamasının ilk haftası geride kaldı. Oynanan 9 karşılaşma ile heyecan dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçe'den Önemli Galibiyet

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği maçta, sahasında 2-1'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının önünde güzel bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş Üzüntü Verdi

Beşiktaş ise deplasmanda Ajax karşısında şok edici bir sonuçla sahadan ayrıldı. Kara kartallar, rakibine 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak ilk haftayı kötü bir sonuçla kapattı.

Diğer Maçların Sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalardaki sonuçlar ise aşağıdaki gibi oldu:

  • Malmö - Rangers: 0-2
  • FCSB - RFS: 4-1
  • Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
  • Roma - Athletic Bilbao: 1-1
  • Olimpik Lyon - Olympiakos: 2-0
  • Tottenham - Karabağ: 3-0
  • Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3

İlerleyen haftalarda takımların performansları merakla bekleniyor.

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