UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Mücadeleleri Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Karşılaşmaları
Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi, ilk hafta mücadeleleriyle başladı. Ayrı ayrı heyecanlı 9 karşılaşmanın oynandığı haftada, Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek dikkat çekti.
Diğer Maçların Sonuçları
Lig aşamasında oynanan diğer karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:
- AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
- Bodo/Glimt - Porto: 3-2
- Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
- Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
- Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
- Anderlecht - Ferencvaros: 2-1
- Manchester United - Twente: 1-1
- Nice - Real Sociedad: 1-1
Bu sonuçlar, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu bir sezon geçireceğinin sinyalini veriyor.