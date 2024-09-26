UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Mücadeleleri Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Karşılaşmaları

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi, ilk hafta mücadeleleriyle başladı. Ayrı ayrı heyecanlı 9 karşılaşmanın oynandığı haftada, Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek dikkat çekti.

Diğer Maçların Sonuçları

Lig aşamasında oynanan diğer karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2

- Elfsborg: 3-2 Bodo/Glimt - Porto: 3-2

- Porto: 3-2 Ludogorets - Slavia Prag: 0-2

- Slavia Prag: 0-2 Dinamo Kiev - Lazio: 0-3

- Lazio: 0-3 Midtjylland - Hoffenheim: 1-1

- Hoffenheim: 1-1 Anderlecht - Ferencvaros: 2-1

- Ferencvaros: 2-1 Manchester United - Twente: 1-1

- Twente: 1-1 Nice - Real Sociedad: 1-1

Bu sonuçlar, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu bir sezon geçireceğinin sinyalini veriyor.