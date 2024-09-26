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UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Mücadeleleri Başladı

İlk haftada Galatasaray'ın galibiyeti öne çıktı, diğer maçlarda heyecan dolu sonuçlar alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:09
UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Mücadeleleri Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Hafta Karşılaşmaları

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi, ilk hafta mücadeleleriyle başladı. Ayrı ayrı heyecanlı 9 karşılaşmanın oynandığı haftada, Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek dikkat çekti.

Diğer Maçların Sonuçları

Lig aşamasında oynanan diğer karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

  • AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
  • Bodo/Glimt - Porto: 3-2
  • Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
  • Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
  • Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
  • Anderlecht - Ferencvaros: 2-1
  • Manchester United - Twente: 1-1
  • Nice - Real Sociedad: 1-1

Bu sonuçlar, UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu bir sezon geçireceğinin sinyalini veriyor.

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