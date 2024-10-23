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UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Maçları

Galatasaray ve Bodo Glimt, Avrupa Ligi'nde önemli galibiyetler elde etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:50
UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Maçları

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Haftası Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, heyecan dolu iki karşılaşmayla start aldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan bu turnuvada, Galatasaray, Elfsborg ile kendi sahasında boy gösterdi.

Galatasaray – Elfsborg Maçı

Türk futbolunun köklü takımlarından Galatasaray, 7 golün atıldığı nefes kesen maçta Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuç, Galatasaray için moral kaynağı oldu.

Braga – Bodo Glimt Karşılaşması

Günün diğer mücadelesinde ise Portekiz temsilcisi Braga, Norveç'in Bodo Glimt takımını ağırladı. Deplasman avantajını iyi kullanan Bodo Glimt, Braga’yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rekabet iyice kızışmış durumda.

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