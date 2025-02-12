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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turunda Fenerbahçe ve Galatasaray Heyecanı Başlıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacak. İlk maçlar yarın oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:57
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turunda Fenerbahçe ve Galatasaray Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yarın başlıyor. Sezonun büyük mücadelelerinde Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını ağırlarken, Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Maç Detayları

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynayacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak. Aynı gün, Galatasaray ise AFAS Stadı'nda AZ Alkmaar ile TSİ 23.00'te mücadele edecek.

Rövanş Maçları

İlk karşılaşmaların rövanşları ise 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Play-Off Turu İlk Maç Programı

Yarının programı şu şekilde:

  • 20.45: Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
  • 20.45: Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda)
  • 20.45: Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya)
  • 20.45: Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)
  • 23.00: AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray
  • 23.00: Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • 23.00: PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya)
  • 23.00: Porto (Portekiz) - Roma (İtalya)

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