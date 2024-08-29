Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri yarın belli oluyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları Monako'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:23
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Kuraları Yarın Yapılacak

Futbolseverler, Fenerbahçe, Galatasaray ve eğer play-off turunu geçerse Beşiktaş gibi takımların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Ayrıca, RAMS Başakşehir ve eğer tur atlaması durumunda Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri de belirlenmiş olacak.

Kura Çekimlerinin Gerçekleşeceği Yer ve Zaman

2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi için kura çekimi TSİ 14.00'te, UEFA Konferans Ligi için ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Takımların Durumu ve Olası Eşleşmeler

Beşiktaş, ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalarak, elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'ne devam edecek. Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı; elenmesi halinde ise Avrupa serüvenini sonlandıracak.

Turnuva Formatları Hakkında Bilgi

Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36’şar takımın katılımıyla lig usulü düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, toplamda 8 rakiple karşılaşacakken, Konferans Ligi'nde ekipler 6 rakiple mücadele edecek. İlk 8’e giren takımlar, direkt olarak son 16 turuna geçiş yapacak. Play-off turu eleme sistemine 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlanacak.

Final Maçlarının Tarihleri

Avrupa Ligi finali 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde, San Mames Stadı'nda yapılacak. Konferans Ligi finali ise 28 Mayıs 2025'te Wroclaw şehrinde gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar