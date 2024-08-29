UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Kuraları Yarın Çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Kuraları Yarın Yapılacak

Futbolseverler, Fenerbahçe, Galatasaray ve eğer play-off turunu geçerse Beşiktaş gibi takımların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Ayrıca, RAMS Başakşehir ve eğer tur atlaması durumunda Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri de belirlenmiş olacak.

Kura Çekimlerinin Gerçekleşeceği Yer ve Zaman

2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi için kura çekimi TSİ 14.00'te, UEFA Konferans Ligi için ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Takımların Durumu ve Olası Eşleşmeler

Beşiktaş, ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalarak, elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'ne devam edecek. Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı; elenmesi halinde ise Avrupa serüvenini sonlandıracak.

Turnuva Formatları Hakkında Bilgi

Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36’şar takımın katılımıyla lig usulü düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, toplamda 8 rakiple karşılaşacakken, Konferans Ligi'nde ekipler 6 rakiple mücadele edecek. İlk 8’e giren takımlar, direkt olarak son 16 turuna geçiş yapacak. Play-off turu eleme sistemine 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlanacak.

Final Maçlarının Tarihleri

Avrupa Ligi finali 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde, San Mames Stadı'nda yapılacak. Konferans Ligi finali ise 28 Mayıs 2025'te Wroclaw şehrinde gerçekleştirilecek.