UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı Saraybosna'da Gerçekleştirildi

Saraybosna'da düzenlenen UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, futbolun gelişimi için önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:16
UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı Saraybosna'da Gerçekleştirildi

UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı Saraybosna'da

UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, UEFA'nın ve 12 üye federasyonun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bosna-Hersek'te gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantı Saraybosna şehrinde düzenlendi.

Toplantıya TFF’nin Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki 11 üye ülkenin temsilcileri dahil oldu.

Futbolun Gelişiminde İş Birliği Vurgusu

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic, futbolun gelişiminde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ortak çabaların bölgede düzenlenen turnuvalar ve spor altyapısına yapacağı katkıları vurguladı. Zeljkovic, özellikle Avrupa genelinde futbol projelerine katkı sağlayan HatTrick programı kapsamında UEFA’ya sürekli destekleri için teşekkür etti.

Zeljkovic, federasyonların birlikte çalışma yoluyla bölgede yer alan ülkelerin dünya futbolundaki konumlarını güçlendirebileceği umudunu da dile getirdi.

Gündem Maddeleri

Toplantıda HatTrick programı, gençlik futbolu gelişim modelleri, koçluk eğitimi, Avrupa'da kulüpler düzeyinde mevcut sezonun analizi ve futbol rekabet bütünlüğünün korunması gibi güncel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

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