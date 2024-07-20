UEFA’da Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2’inci eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Jose Mourinho ile ısınma hareketi ve pas çalışmarı yağan sarı-lacivertli ekip, taktik organizasyonlar üzerinde de durdu.



Taktik çalılmayı sık sık durduran Jose Mourinho, oyunculara çeşitli uyarılarda bulundu. Basına kapalı bir şekilde devam eden antrenmanın bir bölümünde Fenerbahçe’nin yine taktik çalışmaya devam ettiği aktarıldı. Milli futbolcu Samet Akaydın ise bireysel çalışma yaptı. Söz konusu antrenmanların yarın da süreceği vurgulandı.