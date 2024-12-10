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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Önemli Görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, HJK Helsinki - Molde maçında görev alacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:43
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Önemli Görev

FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan Görev

Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında önemli bir maçı yönetecek. 12 Aralık Perşembe günü HJK Helsinki ile Molde arasında oynanacak olan karşılaşma, Helsinki Futbol Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Müsabaka Detayları

Karşılaşma, TSİ 20.45’te başlayacak. Atilla Karaoğlan’a bu maçta yardımcı hakemleri olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Hakem Ekibi

Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olurken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Erkan Engin, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak da Onur Özütoprak görev alacak. Bu önemli maç, Atilla Karaoğlan için uluslararası arenada bir başka başarı fırsatı sunacak.

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