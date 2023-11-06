UEFA'dan Halil Umut Meler kararı: Yeni görevi belli oldu

Türk hakem Halil Umut Meler, FIFA kokartlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid ile Braga arasındaki maçı yönetme görevini üstlendi. Müsabaka 8 Kasım 2023 Çarşamba günü Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada VAR olarak Massimiliano Irrati ve AVAR olarak Alper Ulusoy görev alacak. UEFA'nın bu ataması, Halil Umut Meler'in uluslararası arenada önemli bir görevi üstlenmesini temsil ediyor.





TÜRK HAKEM ATANDI

Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda önemli bir görev üstlendi. Meler, FIFA kokartlı olarak 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak Real Madrid ve Braga arasındaki maçı yönetecek. Maç, İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak. Ayrıca, müsabakada VAR hakemi Massimiliano Irrati ve AVAR olarak Alper Ulusoy görev alacak. Türk hakem Meler'in bu uluslararası atama, onun kariyerinde önemli bir adımı temsil ediyor.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir görev aldı. Dördüncü hafta mücadelesinde İspanya'nın temsilcisi Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımı arasındaki maçı yönetecek. Maç, 8 Kasım 2023 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Massimiliano Irrati, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak ise Alper Ulusoy görev alacak. Bu gelişme, Türk hakemlerinin uluslararası arenada gösterdikleri başarıyı yansıtıyor ve Halil Umut Meler'in kariyerinde önemli bir adımı temsil ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, dünya futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor, ve bu tür maçları yönetmek, hakemler için büyük bir onur ve sorumluluk taşıyor. Halil Umut Meler'in bu görevle birlikte uluslararası arenadaki başarısı ve tecrübesi daha da artacak gibi görünüyor. Maçın sonucu ve hakem Meler'in performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünya genelinde büyük ilgi gören bir organizasyon ve bu tür maçların yönetimi, futbol hakemlerinin uluslararası arenadaki itibarını artırıyor.

Türk hakem Halil Umut Meler'in bu tür önemli maçlara atanması, Türk futbolunu uluslararası düzeyde temsil eden bir başka unsur oluyor. Türk futbolseverler, bu tür gelişmelerle gururlanırken, Halil Umut Meler'in bu zorlu görevde başarılı olmasını diliyorlar. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında oynanacak Real Madrid - Braga maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Meler'in yöneteceği maçın sonucu, grup sıralamasını etkileyebileceği için büyük önem taşıyor. Meler'in ve diğer hakemlerin, adil ve tarafsız bir şekilde maçı yönetmeleri bekleniyor. Futbol, sporun dünya çapında en büyük etkinliklerinden biri olduğu için, bu tür organizasyonlarda hakemlerin gösterdiği performans büyük bir öneme sahip. Meler'in bu göreviyle hem Türk futbolu hem de kendisi için başarılar diliyoruz. Maçın sonucunu ve hakem performansını yakından takip edeceğiz.