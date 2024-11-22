UEFA'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Önemli Ziyaret

UEFA'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazquez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye'deki hakemlik gelişim sürecini değerlendirmek üzere UEFA tarafından görevlendirilen Vazquez ve Kaloshin, 20-22 Kasım tarihleri arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde hakemliğin farklı paydaşları ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin son gününde Hacıosmanoğlu, Vazquez ve Kaloshin ile bir araya gelerek, bir dostluk örneği olarak kendilerine üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.