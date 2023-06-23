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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı

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UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Sevilla ve Fiorentina maçlarındaki olaylar nedeniyle verilen cezaların onaylandığını açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'a Cezalarını Onayladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin avro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor Kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

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