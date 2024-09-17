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UEFA, Fernando Muslera'ya 3 Maç Men Cezası Verdi

Fernando Muslera, Young Boys maçındaki kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı, Galatasaray zorlu bir süreçle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:54
UEFA, Fernando Muslera'ya 3 Maç Men Cezası Verdi

UEFA'dan Fernando Muslera'ya Cezası

UEFA, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'ya, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile yapılan play-off turu rövanş maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç men cezası verdi.

Olayın Detayları

İsviçre temsilcisi Young Boys'u 1-0 mağlup olarak turnuvadan elenen Galatasaray, maçın 87. dakikasında alanı terk eden Muslera'nın Alan Virginius'a yaptığı faul nedeniyle sıkıntı yaşadı.

Ceza sonrası, 38 yaşındaki kaleci önümüzdeki dönemlerde PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg ile yapacağı karşılaşmalarda görev alamayacak. Bu durum, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünü kötü etkileyebilir.

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