UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'un Başarısı: Eyüp Saka'dan Açıklamalar

Trabzonspor, Inter'i Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final mücadelesinde İtalya ekibi Inter'i 1-0'lık skorla geçti. Maçın ardından teknik direktör Eyüp Saka, galibiyetin hak ettikleri bir sonuç olduğunu ifade ederek, oyuncularını tebrik etti.

Salonda Sözleşme: Takım Olmamız Zorlaştı

Papa Park'ta gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Saka, bazı oyuncuların milli takım kampında bulunması nedeniyle takımla birlikte hazırlık yapmanın zorluklarına dikkat çekti. Ancak son birkaç gündeki çalışmalardan oldukça memnun kaldığını belirtti.

"Çocuklar da çok sağ olsun, bunlara doğru ve pozitif cevap verdiler. Sahada da çok önemli bir bölümü uyguladılar ve öyle inanıyorum ki hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık. Oyuncularımın hepsini çok tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık." diyen Saka, galibiyet golünü atan Ekrem Terzi ile maç öncesinde yaptığı motivasyona da değindi.

Tribünlerden Gelen Destek ve Gelecek Hedefler

Saka, seyirci rekoru kırılan karşılaşmada taraftarın desteğinin kendilerini güçlü kıldığını vurguladı. "Bizim taraftarımızın Trabzonspor’a ne kadar destek verdiğini biliyorduk. Ancak 19 yaş grubu takımı olarak bu desteği almak inanılmaz mutlu etti." diyerek taraftarlara teşekkür etti.

Bunun yanı sıra, gelecekteki hedefleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Saka, kendisini sürekli geliştirme çabasında olduğunu belirtti. Ayrıca, kaleci Erol Çolak'ın penaltı atışını kurtarmasıyla ilgili de güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Rakip Salzburg, Ama Öncelik Gelişimde

Şimdi gözler yarı finale çevrildi. Trabzonspor'un, Salzburg ile eşleştiğini hatırlatan Saka, "Her maç bizim için çok önemli, oyuncularımızın gelişimi açısından büyük bir fırsat." dedi ve lig maçlarına da hazırlık yapmaları gerektiğini ekledi.

Buna ek olarak, Saka, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadro seçimlerine ilişkin sosyal medyadaki eleştirilerin dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, profesyonellerin en iyi kararı vereceğine duyduğu güveni vurguladı.

Saka, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'a rahmet diledi.