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UEFA İstanbul Ofisi Açılışı Öncesi Gala Yemeği Düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen gala yemeği ile UEFA'nın üçüncü ofisi açılışı öncesinde önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 22:08
UEFA İstanbul Ofisi Açılışı Öncesi Gala Yemeği Düzenlendi

UEFA İstanbul Ofisi'nin Açılışı İçin Gala Yemeği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesinde gala yemeği, tarihi Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve birçok önemli isim katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, etkinlikteki konuşmasına Türkiye’nin deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diyerek başladı. Hacıosmanoğlu, "UEFA'nın üçüncü temsilciliğinin İstanbul'da açılması, Avrupa ve Türk futbolu adına stratejik bir iş birliği sağlayacaktır" dedi.

Hacıosmanoğlu, İstanbul’un eşsiz konumunun ve futbolun yönetim merkezlerinden biri haline gelmesinin, Türk futbolundaki gelişmelere büyük katkı sağlayacağını vurguladı. "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği bizler için çok önemliydi. UEFA temsilciliğinin açılması, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin: "İstanbul'a Gelmek Her Zaman Keyifli"

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, İstanbul'u ziyaretinin her zaman keyifli olduğunu belirtti. Ceferin, "Türkiye, birçok büyük futbol etkinliğini başarıyla organize etmiştir. 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali de bunun bir örneğidir," dedi.

2026 için planlanan Avrupa Ligi finali ve 2027'deki Konferans Ligi finaline de değinen Ceferin, Türk kulüplerinin bu maçlardan birinde yer almasını umduğunu ifade etti.

Mecnun Otyakmaz'dan Önemli Açıklamalar

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, UEFA İstanbul Ofisi'nin Türk futbolu için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Otyakmaz, "Hedefimiz, Türkiye'nin önemli UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapmasıdır. 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek finaller ile 2032'deki Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Otyakmaz, deprem felaketi sonrası lig takviminin nasıl etkileneceğine yönelik sorulara da yanıt vererek, "Şu an için liglerin devam etmesi planlanıyor" dedi. Ayrıca, A Milli Takım Sorumlusu olarak yeni görevine getirilmesiyle ilgili de görüşlerini paylaştı.

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi....

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de katıldı.

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi....

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de katıldı.

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