  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden Men Etti ve Para Cezası Verdi

UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden Men Etti ve Para Cezası Verdi

Yayınlanma:
UEFA, Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden Men Etti ve Para Cezası Verdi
UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA yaptığı açıklamada, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden bu sezon için men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

20 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi.

Spor
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Martin Skrtel'in Türk Bayrağı Profil Fotoğrafı Tercihi
Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu
Fenerbahçe, Transferlerle İlgili Gerçeğe Aykırı Haberlere Şikayette Bulundu
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!
Fenerbahçe'den Zaha transferine zehir zemberek açıklama!
Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor
Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor