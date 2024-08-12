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UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor

Yarın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor, toplam 30 maç oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:43
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Rövanş Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları, yarın gerçekleştirilecek iki karşılaşma ile başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde düzenlenen bu önemli turnuva, 13-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 30 rövanş maçıyla devam edecek.

Açılış Maçları

İlk olarak, deplasmanda 1-0'lık skorla galip gelen RAMS Başakşehir, 15 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te Gürcistan temsilcisi Iberia'yı evinde ağırlayacak. Bu karşılaşma, tur atlama hedefindeki ekipler için son derece kritik bir önem taşıyor.

Play-off Süreci

Rövanş maçlarını kazanan takımlar, play-off aşamasına geçerek bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Oynanacak olan play-off maçları ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Maç Programı

3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şu şekildedir:

  • Yarın:
  • 19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)
  • 21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)
  • 14 Ağustos Çarşamba:
  • 17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)
  • 19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)
  • 15 Ağustos Perşembe:
  • 19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)
  • 19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)
  • 19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)
  • 19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)
  • 19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)
  • 20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)
  • 20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya) (2-2)
  • 20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)
  • 20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)
  • 20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)
  • 20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)
  • 20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)
  • 20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)
  • 20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)
  • 20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)
  • 21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)
  • 21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)
  • 21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)
  • 21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)
  • 21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)
  • 21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)
  • 22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)
  • 22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)
  • 22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)
  • 22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)
  • 22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)

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