UEFA Konferans Ligi 3. Haftada Neler Oldu?

UEFA Konferans Ligi'nde 3. Haftanın Değerlendirmesi
Bu hafta UEFA Konferans Ligi'nde yer alan takımlar arasında heyecan dolu 18 karşılaşma gerçekleştirildi. RAMS Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı.
Oynanan Maçlar ve Sonuçlar
3. haftada alınan sonuçlar ise şöyle:
- Kopenhag - RAMS Başakşehir: 2-2
- Chelsea - Noah: 8-0
- LASK - Cercle Brugge: 0-0
- Real Betis - Celje: 2-1
- Djurgarden - Panathinaikos: 2-1
- APOEL - Fiorentina: 2-1
- Vitoria SC - Mlada Boleslav: 2-1
- Hearts - Heidenheim: 0-2
- Jagiellonia - Molde: 3-0
- Larne - St. Gallen: 1-2
- Vikingur - Borac: 2-0
- Gent - Omonoia: 1-0
- Legia Varşova - Dinamo Minsk: 4-0
- HJK - Olimpija: 0-2
- Shamrock Rovers - The New Saints: 2-1
- Petrocub - SK Rapid: 0-3
- TSC - Lugano: 4-1
- Pafos - Astana: 1-0
Bu sonuçlar, ligdeki mücadelelerin ne denli çekişmeli geçtiğini bir kez daha gösteriyor.