UEFA Konferans Ligi 4. Hafta Başlıyor: Başakşehir Petrocub'u Ağırlayacak

UEFA Konferans Ligi 4. hafta heyecanı başlıyor. Tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın saat 18.30'da Moldova'nın Petrocub takımını ağırlayacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek.

4. Hafta Maç Programı

Turnuvanın bu hafta oynanacak maçlarının programı ise şu şekilde:

Yarın:

18.30: Başakşehir (Türkiye) - Petrocub (Moldova)

28 Kasım Perşembe:

18.30: Astana (Kazakistan) - Vitoria (Portekiz)

Astana (Kazakistan) - Vitoria (Portekiz) 20.45: Molde (Norveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Molde (Norveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) 20.45: Heidenheim (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Heidenheim (Almanya) - Chelsea (İngiltere) 20.45: Cercle Brugge (Belçika) - Hearts (İskoçya)

Cercle Brugge (Belçika) - Hearts (İskoçya) 20.45: The New Saints (Galler) - Djurgarden (İsveç)

The New Saints (Galler) - Djurgarden (İsveç) 20.45: St. Gallen (İsviçre) - TSC (Sırbistan)

St. Gallen (İsviçre) - TSC (Sırbistan) 20.45: Panathinaikos (Yunanistan) - HJK (Finlandiya)

Panathinaikos (Yunanistan) - HJK (Finlandiya) 20.45: Borac (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya)

Borac (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya) 20.45: Celje (Slovenya) - Jagiellonia (Polonya)

Celje (Slovenya) - Jagiellonia (Polonya) 20.45: Dinamo Minsk (Belarus) - Kopenhag (Danimarka)

Dinamo Minsk (Belarus) - Kopenhag (Danimarka) 20.45: Noah (Ermenistan) - Vikingur (İzlanda)

Noah (Ermenistan) - Vikingur (İzlanda) 23.00: Fiorentina (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Fiorentina (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) 23.00: Rapid Wien (Avusturya) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Rapid Wien (Avusturya) - Shamrock Rovers (İrlanda) 23.00: Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) 23.00: Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Larne (Kuzey İrlanda) 23.00: Lugano (İsviçre) - Gent (Belçika)

Lugano (İsviçre) - Gent (Belçika) 23.00: Mlada Boleslav (Çekya) - Real Betis (İspanya)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.