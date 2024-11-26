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UEFA Konferans Ligi 4. Hafta Başlıyor: Başakşehir Petrocub'u Ağırlayacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçında yarın saat 18.30'da Moldova'nın Petrocub takımını konuk edecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:28
UEFA Konferans Ligi 4. Hafta Başlıyor: Başakşehir Petrocub'u Ağırlayacak

UEFA Konferans Ligi 4. hafta heyecanı başlıyor. Tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, yarın saat 18.30'da Moldova'nın Petrocub takımını ağırlayacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek.

4. Hafta Maç Programı

Turnuvanın bu hafta oynanacak maçlarının programı ise şu şekilde:

Yarın:

  • 18.30: Başakşehir (Türkiye) - Petrocub (Moldova)

28 Kasım Perşembe:

  • 18.30: Astana (Kazakistan) - Vitoria (Portekiz)
  • 20.45: Molde (Norveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 20.45: Heidenheim (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
  • 20.45: Cercle Brugge (Belçika) - Hearts (İskoçya)
  • 20.45: The New Saints (Galler) - Djurgarden (İsveç)
  • 20.45: St. Gallen (İsviçre) - TSC (Sırbistan)
  • 20.45: Panathinaikos (Yunanistan) - HJK (Finlandiya)
  • 20.45: Borac (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya)
  • 20.45: Celje (Slovenya) - Jagiellonia (Polonya)
  • 20.45: Dinamo Minsk (Belarus) - Kopenhag (Danimarka)
  • 20.45: Noah (Ermenistan) - Vikingur (İzlanda)
  • 23.00: Fiorentina (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 23.00: Rapid Wien (Avusturya) - Shamrock Rovers (İrlanda)
  • 23.00: Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
  • 23.00: Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Larne (Kuzey İrlanda)
  • 23.00: Lugano (İsviçre) - Gent (Belçika)
  • 23.00: Mlada Boleslav (Çekya) - Real Betis (İspanya)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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