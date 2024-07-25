UEFA Konferans Ligi: Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 Geçti

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fark Yaratıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunun ilk maçında La Fiorita'ya karşı muhteşem bir performans sergileyerek, ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle tamamladı.

İlk Yarıda Gelen Goller

Maçın 5. dakikasında Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan hızla ilerleyen Kemen, ceza sahasına girmeyi başardı ve altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekerek Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0'a getirdi.

13. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golünü kaydetti. Kaleci Muhammed'in uzun topunu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girmeyi başardı ve rakibinden sıyrılarak yaptığı ayak içi vuruşu ile skoru 2-0 yaptı.

29. dakikada Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Duarte'nin savunma arkasına gönderdiği topa hızla hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırarak ağlara yolladı ve maçın durumu 3-0 oldu.

43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına hızla giren Pelkas, altıpas içine sert bir şekilde gönderdiği top, Kemen'e çarparak ağlara gitti ve skoru 4-0'a yükseltti.

İlk Yarı Sonuç

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir, ikinci yarıda da bu üstünlüğü korumak için sahada yer alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştı.