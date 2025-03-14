UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finaline İki İtalya, Bir İngiltere ve Bir Polonya Takımı Yükseldi

Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 01:52
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finaline İki İtalya, Bir İngiltere ve Bir Polonya Takımı Yükseldi

UEFA Konferans Ligi Rövanş Karşılaşmaları Sona Erdi

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları tamamlandı. TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sonucunda, Chelsea, Fiorentina, Real Betis ve Legia Varşova çeyrek finale adını yazdırdı.

Sonuçlar Açıklandı

Alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Vitoria (Portekiz) - Real Betis (İspanya): 0-4 (2-2)
  • Fiorentina (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1 (2-3)
  • Legia Varşova (Polonya) - Molde (Norveç): 2-0 (Uzatmalarda) (2-3)
  • Chelsea (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (2-1)

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Çeyrek finaldeki eşleşmeler ise şu şekilde:

  • Real Betis (İspanya) - Jagiellonia (Polonya)
  • Celje (Slovenya) - Fiorentina (İtalya)
  • Chelsea (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
  • Djurgarden (İsveç) - Rapid Wien (Avusturya)

Maçlar 10 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa futbolunun bu önemli turnuvasında, takımlar çeyrek finalde büyük bir mücadeleye sahne olacak.

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