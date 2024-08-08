UEFA Konferans Ligi Mücadelesinde Iberia Tiflis ile RAMS Başakşehir Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı

Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımı, RAMS Başakşehir ile UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek. Maçta iki takımın da kadroları ve hakemler belirlendi.

Maç Bilgileri

Stadyum: Mikheil Meskhi

Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Takım Kadroları

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Her iki takımın da galibiyet almak için kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor. Taraftarların desteğiyle birlikte bu önemli maçın nasıl geçeceği merakla bekleniyor.