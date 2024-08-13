UEFA Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Devam Ediyor

Bugün UEFA Konferans Ligi çerçevesinde 3. eleme turu rövanş maçları oynandı. Bu turlarda, Hacken (İsveç) ve Paksi (Macaristan) takımları, rakiplerini geçerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:

Paide (Estonya) - Hacken (İsveç): 1-1 (Hacken tura yükseldi, 1-6 toplam)

(Estonya) - (İsveç): 1-1 (Hacken tura yükseldi, 1-6 toplam) Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan): 2-2 (Paksi tura yükseldi, 0-3 toplam)

Her iki takım da gösterdikleri performansla grupta adından söz ettirerek bir üst tura geçmeyi başarmış oldu. Futbolseverler için keyifli geçen bu karşılaşmalar, UEFA Konferans Ligi'nin heyecanını artırdı.