Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan iki maçta Hacken ve Paksi, rakiplerini geçerek tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:56
UEFA Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Heyecanı Devam Ediyor

Bugün UEFA Konferans Ligi çerçevesinde 3. eleme turu rövanş maçları oynandı. Bu turlarda, Hacken (İsveç) ve Paksi (Macaristan) takımları, rakiplerini geçerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Bugünkü mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Paide (Estonya) - Hacken (İsveç): 1-1 (Hacken tura yükseldi, 1-6 toplam)
  • Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan): 2-2 (Paksi tura yükseldi, 0-3 toplam)

Her iki takım da gösterdikleri performansla grupta adından söz ettirerek bir üst tura geçmeyi başarmış oldu. Futbolseverler için keyifli geçen bu karşılaşmalar, UEFA Konferans Ligi'nin heyecanını artırdı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak