UEFA Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turunun Sonuçları Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Maçları

Bugün, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları gerçekleşti. İki önemli karşılaşmada Astana ve Omonoia takımları, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Müsabaka Sonuçları

İlk maçların sonuçlarıyla birlikte, turnuvada kaydedilen sonuçlar şu şekilde:

Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya): 6-1 (ilk maçı 2-1 kazanmıştı)

6-1 (ilk maçı 2-1 kazanmıştı) Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (ilk maçı 0-1 kazanmıştı)

Bu sonuçlarla birlikte Astana ve Omonoia, bir üst tura adlarını yazdırmayı başardı.