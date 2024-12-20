UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı: RAMS Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla 1-1 berabere kalarak, lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremeyerek Avrupa kupalarına veda etti.
Son Hafta Maç Sonuçları
Turnuvanın lig etabının son hafta düzenlenen maçlarında elde edilen sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
- Chelsea (İngiltere) - Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1
- LASK (Avusturya) - Vikingur (İzlanda): 1-1
- Real Betis (İspanya) - HJK (Finlandiya): 1-0
- Molde (Norveç) - Mlada Boleslav (Çekya): 4-3
- Heidenheim (Almanya) - St. Gallen (İsviçre): 1-1
- Djurgarden (İsveç) - Legia Varşova (Polonya): 3-1
- APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan): 1-1
- Rapid Wien (Avusturya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0
- Vitoria (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 1-1
- Cercle Brugge (Belçika) - Başakşehir: 1-1
- Lugano (İsviçre) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
- Hearts (İskoçya) - Petrocub (Moldova): 2-2
- Panathinaikos (Yunanistan) - Dinamo Minsk (Belarus): 4-0
- TSC (Sırbistan) - Noah (Ermenistan): 4-3
- Borac (Bosna Hersek) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
- Jagiellonia (Polonya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0
- Celje (Slovenya) - The New Saints (Galler): 3-2
- Larne (Kuzey İrlanda) - Gent (Belçika): 1-0
Play-off Eşleşmeleri
Önümüzdeki aşamada yapılacak play-off eşleşmeleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
- Gent (Belçika) - Kopenhag (Danimarka)
- Real Betis (İspanya) - Heidenheim (Almanya)
- Molde (Norveç) - TSC (Sırbistan)
- Jagiellonia (Polonya) - Shamrock Rovers (İrlanda)
- Celje (Slovenya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
- APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)
- Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)