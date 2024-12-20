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UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı: RAMS Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

RAMS Başakşehir, Cercle Brugge ile berabere kalarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. İşte 6. hafta sonuçları.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:45
UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı: RAMS Başakşehir Avrupa'ya Veda Etti

UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla 1-1 berabere kalarak, lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremeyerek Avrupa kupalarına veda etti.

Son Hafta Maç Sonuçları

Turnuvanın lig etabının son hafta düzenlenen maçlarında elde edilen sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

  • Chelsea (İngiltere) - Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1
  • LASK (Avusturya) - Vikingur (İzlanda): 1-1
  • Real Betis (İspanya) - HJK (Finlandiya): 1-0
  • Molde (Norveç) - Mlada Boleslav (Çekya): 4-3
  • Heidenheim (Almanya) - St. Gallen (İsviçre): 1-1
  • Djurgarden (İsveç) - Legia Varşova (Polonya): 3-1
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan): 1-1
  • Rapid Wien (Avusturya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0
  • Vitoria (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 1-1
  • Cercle Brugge (Belçika) - Başakşehir: 1-1
  • Lugano (İsviçre) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
  • Hearts (İskoçya) - Petrocub (Moldova): 2-2
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Dinamo Minsk (Belarus): 4-0
  • TSC (Sırbistan) - Noah (Ermenistan): 4-3
  • Borac (Bosna Hersek) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
  • Jagiellonia (Polonya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0
  • Celje (Slovenya) - The New Saints (Galler): 3-2
  • Larne (Kuzey İrlanda) - Gent (Belçika): 1-0

Play-off Eşleşmeleri

Önümüzdeki aşamada yapılacak play-off eşleşmeleri ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Gent (Belçika) - Kopenhag (Danimarka)
  • Real Betis (İspanya) - Heidenheim (Almanya)
  • Molde (Norveç) - TSC (Sırbistan)
  • Jagiellonia (Polonya) - Shamrock Rovers (İrlanda)
  • Celje (Slovenya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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