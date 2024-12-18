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UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta mücadeleleri yarın başlıyor. RAMS Başakşehir, Cercle Brugge ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:16
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki heyecan dolu mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Maç Programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda, tüm maçlar yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

  • Chelsea (İngiltere) - Shamrock Rovers (İrlanda)
  • LASK (Avusturya) - Vikingur (İzlanda)
  • Real Betis (İspanya) - HJK (Finlandiya)
  • Molde (Norveç) - Mlada Boleslav (Çekya)
  • Heidenheim (Almanya) - St. Gallen (İsviçre)
  • Djurgarden (İsveç) - Legia Varşova (Polonya)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Astana (Kazakistan)
  • Rapid Wien (Avusturya) - Kopenhag (Danimarka)
  • Vitoria (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)
  • Cercle Brugge (Belçika) - Başakşehir
  • Lugano (İsviçre) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Hearts (İskoçya) - Petrocub (Moldova)
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Dinamo Minsk (Belarus)
  • TSC (Sırbistan) - Noah (Ermenistan)
  • Borac (Bosna Hersek) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Jagiellonia (Polonya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
  • Celje (Slovenya) - The New Saints (Galler)
  • Larne (Kuzey İrlanda) - Gent (Belçika)

Bu etkileyici maçlar, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Herkesin gözü Başakşehir'in maçında olacak.

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