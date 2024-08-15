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UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis İlk Yarısı Golsüz Beraberlik

RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis arasında oynanan UEFA Konferans Ligi maçında ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:36
UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis İlk Yarısı Golsüz Beraberlik

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarının Değerlendirmesi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis takımları arasında gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 12. dakikasında Iberia Tiflis tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Mamageishvili tarafından soldan kullanılan kornerde, Kokhreidze'nin ön direkteki topuğuyla yaptığı vuruş, kaleci Muhammed Şengezer'den geri döndü. Altı pas içinde Cheickne'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Muhammed'in ellerinde kaldı.

16. dakikada ise RAMS Başakşehir'den Pelkas, ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı etkili vuruşla kaleci Makaridze'yi test etti ancak top, kaleciden döndü.

Sonuç

Karşılaşmanın ilk yarısı sonucunda iki takım da gol bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi.

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