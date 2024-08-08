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UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis'in Mücadelesi Beraberlik ile Bitiyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Iberia Tiflis ile 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:56
UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis'in Mücadelesi Beraberlik ile Bitiyor

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçı

Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile Türk ekibi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu kapsamında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın İlk 45 Dakikası

Maçın 17. dakikasında RAMS Başakşehir'den Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topu kontrol etti. Fakat Kemen'in şutunda top, kalenin yanından auta çıktı.

Maçın devamında 45+1. dakikada Başakşehir, önemli bir fırsat yakaladı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Polonyalı oyuncunun vuruşunu kaleci Makaridze önleyerek gole izin vermedi.

İlk Yarı Sonuç

Böylece karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da gol atamaması nedeniyle 0-0 sona erdi. İkinci yarıda neler olacağını merakla bekliyoruz.

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