UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 0-0 Hamrun (Maç devam ediyor)
Maçtan ilk 15 dakika
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Malta ekibi Hamrun ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti.
Taraftar koreografisi
Maç öncesi Samsunspor taraftarları tarafından yapılan koreografide kartonlardan Filistin bayrağı oluşturulurken, "From the river to the sea, Palestine will be free" yazılı pankart açıldı.
