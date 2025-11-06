UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 0-0 Hamrun - Maç Devam Ediyor

Samsunspor-Hamrun maçının ilk 15 dakikası golsüz geçti; taraftarlar Filistin bayrağı ve 'From the river to the sea, Palestine will be free' yazılı pankart açtı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:13
Maçtan ilk 15 dakika

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Malta ekibi Hamrun ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçti.

Taraftar koreografisi

Maç öncesi Samsunspor taraftarları tarafından yapılan koreografide kartonlardan Filistin bayrağı oluşturulurken, "From the river to the sea, Palestine will be free" yazılı pankart açıldı.

