DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,76 -0,13%
ALTIN
4.396,65 -0,66%
BITCOIN
4.662.280,18 -0,41%

UEFA Konferans Ligi: Zeidler'den Beşiktaş için 'Korkmuyoruz'

Lausanne teknik direktörü Peter Zeidler ve kaptan Olivier Custodio, UEFA Konferans Ligi play-off maçında Beşiktaş'a saygı duyduklarını, korkmadıklarını ve maça hazır olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:46
UEFA Konferans Ligi: Zeidler'den Beşiktaş için 'Korkmuyoruz'

Lausanne - Beşiktaş: Play-off öncesi açıklamalar

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre temsilcisi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, siyah-beyazlıların favori olduğunu ancak korkmadan mücadele edeceklerini açıkladı.

La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ile kaptan Olivier Custodio açıklamalarda bulundu.

Peter Zeidler: Saygı var, korku yok

Maçın önemine değinen Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız."

63 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz."

Karşılaşmayı "büyük" olarak niteleyen Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz."

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Hazırlık maçlarını, Shakhtar Donetsk maçlarını, ligdeki maçlarını izledik. Her şeye hazırlıklıyız." ve "Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaptan Olivier Custodio: "Kariyerimin en büyük maçı"

Lausanne kaptanı Olivier Custodio, karşılaşmayı kariyerinin en önemli maçı olarak tanımladı ve stat atmosferinin önemine vurgu yaptı. Custodio, "Çok önemli bir maç. Sadece bu maç için Lausanne'a dönmedim. Çok maçımız var hepsi çok önemli. Saha değil ambiyans çok önemli. Bazı takımlar bizim stadımızda oynamayı sevmiyor. Bütün odak noktamız yarın için ama rövanşı da düşünüyoruz."

Maça hazır olduklarını belirten İsviçreli futbolcu, "Biraz tecrübe kaybettik ama tüm oyuncular bu maça hazır. Tüm oyuncular karakterini ortaya koymalı. Benim kariyerimdeki en büyük maç Beşiktaş karşılaşması olacak. Beşiktaş'ta çok iyi oyuncular var. Özel olarak hazırlık yapmadık, biz kendi oyunumuzu oynayacağız." dedi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos-Samsunspor: Reis'ten 'zevk alıp güzel netice' mesajı
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off'unda Kritik Randevu
3
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma
4
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
UEFA Konferans Ligi: Zeidler'den Beşiktaş için 'Korkmuyoruz'
6
Ahmet Yağan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda Bronz Madalya
7
Başakşehir - Universitatea Craiova: Radoi "Başakşehir iki maçın favorisi"

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek