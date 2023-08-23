UEFA, Maribor maçı sonrası Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

UEFA, Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza verdi. Maç sırasında tribünlerde meydana gelen olaylar nedeniyle karşılaşma geçici olarak durdurulmuştu. UEFA, bu nedenle Fenerbahçe'ye 30 bin Euro para cezası ve bir maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Bu kararın sonucunda Fenerbahçe taraftarları, Twente ile oynanacak olan Play-Off Turu mücadelesinde tribünde yer alamayacaklar. UEFA'nın aldığı ceza ile ilgili bu önlemler, stadyumda yaşanan olumsuz olayların sonuçlarını yansıtıyor. Fenerbahçe'nin gelecek maçlarda seyircisiz oynaması, kulüp ve taraftarlar için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. UEFA'nın disiplin kurallarının uygulanmasıyla, spor etiği ve seyirci güvenliği ön planda tutulmaya çalışılıyor. İşte detaylar...





UEFA FENERBAHÇENİN MARİBOR İLE OYNADIĞI 3. ELEME TURU MAÇINDA CEZA YEDİ

UEFA, Fenerbahçe'nin Maribor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan olaylar yüzünden kulübe ciddi bir ceza kesdi. Tam olarak ne mi oldu? Maç sırasında bir sürü dert çıktı: cisimler fırlatıldı, havai fişekler patlatıldı, zarar verici hareketler yapıldı ve seyirciler rahatsız edildi. UEFA, bu saçmalıklar yüzünden Fenerbahçe'ye ciddi bir fatura çıkardı. Kafayı sıyırmış gibi davrananlara karşı kulübü cezalandırmaya karar verdi. İşte diğer ayrıntılar...





Ne ceza verdiler peki? Bir kere, Fenerbahçe'nin bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men cezası aldılar. Yani, taraftarlar bir sonraki maça gidemeyecekler. Üstelik ceza olarak 30 bin avro para ödemek zorunda kaldılar. UEFA'nın ceza kesme hızı hayli etkileyici. Hem de bu olayın ev sahibi tarafında da sıkıntı çıkaranlar olmuş. Maribor da 40 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Şimdi gelelim geleceğin maçına... Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos'ta Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı maç var. Ama işte burada bir tuhaflık var. Taraftarlar bu maça gidemeyecek, çünkü UEFA onları men etti. Yani, tribünler bomboş kalacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, UEFA gerçekten olaylara sert bir şekilde müdahale ediyor gibi görünüyor. Bu cezaların amacı, saha içi ve dışındaki düzensizlikleri engellemek ve sporda olması gereken centilmenliği korumak. Bakalım gelecekte ne tür cezalar ve önlemlerle karşılaşacağız, ama her halükarda, bu olaylar spora gölge düşürüyor ve hiç hoş değil.