UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı Riva'da Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi, Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Program, 26 Temmuz'da sona erecek olan "Liderlik" temalı modülle devam ediyor.

Program Detayları ve Eğitmenler

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan bilgilere göre, eğitim sürecinin liderliğini Oğuz Çetin yürütüyor. Eğitim programına katılan 24 aday antrenör için çeşitli dersler sunulacak. Ayrıca, Emrah Aykurt, Nur Mustafa Gülen, Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa gibi uzman eğitmenler de bu süreçte görev alacak.

Oğuz Çetin'in Açıklamaları

Oğuz Çetin, programın amacının aday antrenörlerin bilgi dağarcığını genişletmek olduğunu vurgulayarak, "Titizlikle hazırladığımız bu modülle katılımcılar, kariyerlerine önemli katkılar sağlayacak yenilikler öğrenme fırsatı bulacaklar"] şeklinde konuştu.

Programın Süresi ve Geleceği

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, toplam altı yüz yüze eğitim modülü ve çevrimiçi dersler ile 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Bu süreç, Türk futboluna donanımlı antrenörler kazandırmayı amaçlıyor.