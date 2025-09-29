UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada ikinci hafta müsabakaları yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

İkinci Hafta Maç Programı

Yarın:

19.45 Atalanta - Club Brugge

19.45 Kairat - Real Madrid

22.00 Inter - Slavia Prag

22.00 Chelsea - Benfica

22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt - Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya - Ajax

22.00 Galatasaray - Liverpool

22.00 Pafos - Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United

19.45 Karabağ - Kopenhag

22.00 Arsenal - Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen - PSV

22.00 Villareal - Juventus

22.00 Napoli - Sporting Lizbon

22.00 Monaco - Manchester City

22.00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

22.00 Barcelona - Paris Saint-Germain