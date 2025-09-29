UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın başlıyor. Galatasaray yarın 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak. İkinci hafta maç programı haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:49
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada ikinci hafta müsabakaları yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

İkinci Hafta Maç Programı

Yarın:

19.45 Atalanta - Club Brugge

19.45 Kairat - Real Madrid

22.00 Inter - Slavia Prag

22.00 Chelsea - Benfica

22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt - Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya - Ajax

22.00 Galatasaray - Liverpool

22.00 Pafos - Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United

19.45 Karabağ - Kopenhag

22.00 Arsenal - Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen - PSV

22.00 Villareal - Juventus

22.00 Napoli - Sporting Lizbon

22.00 Monaco - Manchester City

22.00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

22.00 Barcelona - Paris Saint-Germain

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da 14. Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Düzenlendi
2
99. Gazi Koşusu'nu Cutha Kazandı
3
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi Burdur'da Başladı
4
Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı
5
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall ile Anlaştı
6
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool
7
Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası 9 Ülkeden 62 Sporcu ile Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı