UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 Grup Kuraları Yarın: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 lig aşaması kuraları Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek; Galatasaray'ın rakipleri ve Fenerbahçe-Benfica eşleşmesi netleşecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:39
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 lig aşaması kuraları yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri yarın Monako'da, TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Geçen yıl uygulanan prosedürün aynısı izlenecek ve turnuvaya direkt katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak. Her takım için 8 rakip belirlenecek.

Fikstür ve yayın takvimi

UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü, maç tarihleri ve başlama saatlerini en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Lig aşaması toplamda 36 takımla başlayacak; şu ana kadar 32 takım kesinleşti, kalan 4 takım ise bu akşam oynanacak play-off maçlarının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'ın kura düzeni

Galatasaray, lig aşamasında dört torbadan ikişer takımla eşleşecek. Kulüp, her torbadan bir takım ile RAMS Park'ta, diğer bir takımla ise deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin kader maçı

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak. Rakibini elemeyi başarması halinde Fenerbahçe, lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Lig aşamasına kesinleşen takımlar

İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

İspanya (5): Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako

Hollanda (2): PSV, Ajax

Portekiz (1): Sporting

Belçika (1): Union Saint-Gilloise

Türkiye (1): Galatasaray

Çekya (1): Slavia Prag

Yunanistan (1): Olympiacos

Norveç (1): Bodo Glimt

Kazakistan (1): Kairat

Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos

Maç tarihleri

Lig aşaması maç tarihleri:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme turları ve final

Lig aşaması sonrası turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte, Puskas Arena)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın başlayacak kura ile yeni bir boyuta taşınacak; Galatasaray'ın rakipleri ve Fenerbahçe'nin play-off sonucu futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

