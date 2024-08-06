UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Başladı

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. eleme turunun ilk ayağında 7 heyecan verici karşılaşma ile devam etti. Bu tura damgasını vuran sonuçlardan biri, Fenerbahçe'nin Lille karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu.

İlk Ayak Sonuçları

Yarın yapılacak olan 3 karşılaşmanın ardından, eleme turunun ilk ayağı tamamlanacak. Oynamaya devam eden takımların rövanşları ise 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Oynanan Maçların Sonuçları

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

- Ludogorets (Bulgaristan): 1-2 Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2

- PAOK (Yunanistan): 2-2 Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

- Ferencvaros (Macaristan): 2-0 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1

- Rangers (İskoçya): 1-1 Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1

- FCSB (Romanya): 1-1 Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1

- Fenerbahçe: 2-1 Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

Futbolseverler, geri kalan karşılaşmalar için sabırsızlıkla bekliyor. Herkesin merakla beklediği rövanş maçlarının nasıl sonuçlanacağı ise büyük bir heyecan yaratıyor.