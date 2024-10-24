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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Sonuçları Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşti. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:13
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Sonuçları Açıklandı

Futbol Dünyasında Bir Hafta Daha Geride Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda, toplamda 18 karşılaşma oynandı.

Benfica ve Feyenoord Karşılaşması

Portekiz'in temsilcisi Benfica, kendi sahasında Hollanda'nın Feyenoord takımına 3-1 mağlup oldu. Benfica'nın tek golü, 66. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu tarafından kaydedildi. Feyenoord'da ise maçta dikkat çeken başka bir isim vardı; Benfica karşısında 72. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakan Orkun Kökçü de kadroda bulunuyordu.

Barcelona'nın Dominasyonu

Barcelona, sahasında Bayern Münih’i 4-1’lik skorla geçerek büyük bir galibiyet elde etti. Katalan ekipte Raphinha, hat trick yaparken, Robert Lewandowski de skora katkıda bulundu. Bayern Münih’in tek golü ise Harry Kane'den geldi.

Real Madrid Tersine Dönüş Yaptı

Real Madrid, 2-0 geride olduğu maçta Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup ederek muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Maçta Vinicius hat trick yaparken, diğer goller Rüdiger ve Lucas Vazquez'ten geldi. Ayrıca Arda Güler, maça son dakikada dahil oldu.

Diğer Maçların Sonuçları

İşte üçüncü hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar:

  • Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0
  • Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
  • Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0
  • Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
  • Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1
  • Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3
  • Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3
  • Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
  • Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1

Dün Oynanan Maçlar

Dün oynanan karşılaşmalar ise şu şekilde sonuçlandı:

  • Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1
  • Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1
  • Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1
  • Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1
  • Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
  • Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
  • Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
  • Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2
  • Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2

Üçüncü hafta maçları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Takımların performansları merakla izlenmeye devam ediyor.

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