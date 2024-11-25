UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın heyecanı, yarın başlayacak olan 9 maçla yaşanacak. Bu sezon, 36 takımlı lig formatı ile düzenlenen Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda, 5. hafta müsabakaları yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

5. Hafta Maç Programı

Aşağıda, yarın oynanacak olan maçların programı (TSİ) yer almaktadır:

20.45: Slovan Bratislava (Slovakya) - Milan (İtalya)

20.45: Sparta Prag (Çekya) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00: Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)

23.00: Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint Germain (Fransa)

23.00: Inter (İtalya) - Leipzig (Almanya)

23.00: Barcelona (İspanya) - Brest (Fransa)

23.00: Bayer Leverkusen (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00: Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00: Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

27 Kasım Çarşamba Maçları

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. haftanın ikinci kısmında oynanacak karşılaşmalar:

20.45: Kızılyıldız (Sırbistan) - Stuttgart (Almanya)

20.45: Sturm Graz (Avusturya) - Girona (İspanya)

23.00: Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

23.00: PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00: Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00: Celtic (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

23.00: Monaco (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00: Aston Villa (İngiltere) - Juventus (İtalya)

23.00: Bologna (İtalya) - Lille (Fransa)

Futbolseverler, bu heyecan dolu maçların ardından hangi takımların bir sonraki aşamaya geçeceğini büyük bir merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.