UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın başlayarak futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, çeyrek final ilk ayağı için 8 ve 9 Nisan tarihlerinde toplamda dört karşılaşma yapılacak.

Bu yılın çeyrek final maçları, yarın akşam yapılacak iki karşılaşma ile start alacak. İlk olarak Arsenal (İngiltere) ile Real Madrid (İspanya) karşı karşıya gelecekken, diğer eşleşmede Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) ile mücadele edecek.

Devler Ligi'ndeki diğer maçlar ise 9 Nisan Çarşamba akşamı yapılacak. Bu tarihte Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere) ile karşılaşırken, Barcelona (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya) ile entelektüel bir mücadeleye imza atacak.

Çeyrek Final Maçları Programı (TSİ)

8 Nisan: 22.00 Arsenal - Real Madrid

22.00 Arsenal - Real Madrid 8 Nisan: 22.00 Bayern Münih - Inter

22.00 Bayern Münih - Inter 9 Nisan: 22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa

22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa 9 Nisan: 22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

Rövanş maçları ise 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler bu karşılaşmalarda heyecan dolu anlar yaşamaya hazır olsunlar!