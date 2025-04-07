DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,74 0,7%
ALTIN
3.702,49 0,15%
BITCOIN
2.885.685,03 3,62%

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 8-9 Nisan tarihlerinde başlıyor. İşte karşılaşma programı ve detaylar.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:03
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın başlayarak futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, çeyrek final ilk ayağı için 8 ve 9 Nisan tarihlerinde toplamda dört karşılaşma yapılacak.

Bu yılın çeyrek final maçları, yarın akşam yapılacak iki karşılaşma ile start alacak. İlk olarak Arsenal (İngiltere) ile Real Madrid (İspanya) karşı karşıya gelecekken, diğer eşleşmede Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) ile mücadele edecek.

Devler Ligi'ndeki diğer maçlar ise 9 Nisan Çarşamba akşamı yapılacak. Bu tarihte Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere) ile karşılaşırken, Barcelona (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya) ile entelektüel bir mücadeleye imza atacak.

Çeyrek Final Maçları Programı (TSİ)

  • 8 Nisan: 22.00 Arsenal - Real Madrid
  • 8 Nisan: 22.00 Bayern Münih - Inter
  • 9 Nisan: 22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa
  • 9 Nisan: 22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

Rövanş maçları ise 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler bu karşılaşmalarda heyecan dolu anlar yaşamaya hazır olsunlar!

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Yaş Altı Badmintoncularımız Çekya'da Madalya Kazandı
2
Trendyol 1. Lig'de 33. Hafta Hakemleri Belli Oldu
3
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Yenerek Finale Yükseldi
4
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi: Kadro Değişiklikleri ve Güvenlik Önlemleri
5
Ağrı'nın Kadın Futbol Takımı 1. Lig İçin Hedef Büyütüyor
6
Modern Pentatlon Ulusal Sıralama Yarışları Ankara'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
7
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!